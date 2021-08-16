Более 100 иностранцев получили прививку против COVID-19 в Гомельской области

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16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 иностранных граждан получили первый компонент прививки против COVID-19 в Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме главный государственный санитарный врач региона Сергей Белый, передает корреспондент БЕЛТА.Сергей Белый отметил, что в области проводят вакцинацию иностранных граждан на платной основе в 8 административных территориях. "Всего обратились за получением услуги по платной вакцинации 117 человек. Привито первым компонентом 104 человека. Полный курс вакцинации прошли 11 человек", - рассказал главный государственный санитарный врач региона.Как сообщалось, с 15 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Беларуси иностранных граждан. Это определено указом от 1 июля 2021 года ?251.Вакцинация иностранных граждан от COVID-19 проводится в учреждениях здравоохранения, определенных Минздравом. Согласно указу возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19.-0-