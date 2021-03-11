Более 100 китайских магистрантов будут обучаться в ПолесГУ по англоязычным программам

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 100 китайских магистрантов проходят процедуру зачисления в Полесский государственный университет на различные профили по англоязычным учебным программам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Набор магистрантов идет на специальности "физическая культура и спорт", "экономика и управление", "маркетинг", "микробиология". Преподавание будет вестись на английском языке. Интерес к оригинальным программам обучения ПолесГУ, адаптированным к специфике экономики Китая, проявили абитуриенты из различных областей и вузов КНР.

"Можно сказать, это плод нашего сотрудничества, которое мы развиваем на протяжении нескольких лет с университетами Фучжоу, Цюйфу, Циндао, шанхайскими университетами и рядом других. При поддержке Министерства коммерции КНР практически каждый пятый преподаватель ПолесГУ прошел стажировку в ведущих научно-практических центрах Китая, - отметила проректор по учебной работе Ольга Золотарева. - Мы уже зачислили 51 студента, на этой неделе у них начнутся занятия. Остальные соискатели пока проходят собеседование и процедуру подписания договоров".

Современные технологии позволяют организовать процесс обучения чрезвычайно гибко и поддерживать постоянный прямой контакт с магистрантами. Планируется, что первое время (и с учетом эпидемиологической ситуации) преподаватели и студенты будут общаться онлайн с использованием платформ Microsoft Teams и Moodle. В последующем, во втором семестре, в университете намерены организовать занятия оффлайн.

"Это премиальный сегмент образовательных услуг, где конкуренция идет в англоязычном пространстве, и я рад, что мы на него вышли, - сказал ректор Полесского государственного университета Константин Шебеко. - В основу магистерских программ положены оригинальные научные разработки, выполненные учеными нашего университета, используются опыт и материально-техническая база отраслевых научных лабораторий. Этим они и интересны потенциальным слушателям".-0-