Более 100 км газопровода планируют построить в Гомельской области в 2022 году

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2022 году планируют построить более 106 км газопровода, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме генеральный директор РПУП "Гомельоблгаз" Андрей Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя, в 2021 году в основной капитал предприятия инвестировано почти Br35 млн. На 2022 год инвестиционный портфель превышает Br40 млн. Доля собственных средств в общем объеме инвестиций - около 84%. В 15 из 22 районов области планируется рост объема инвестиций к уровню прошлого года. Наибольший прирост ожидается в Житковичском, Ельском, Рогачевском и Октябрьском районах.

"При реализации госпрограмм, направленных на развитие газификации региона, планируется строительство более 106 км газопровода. Это позволит по госпрограммам "Комфортное жилье и благоприятная среда" и преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС газифицировать 7 населенных пунктов в 4 районах, или почти 390 квартир. Кроме того, при реализации указа №368 Президента работы будут идти по 16 потребительским кооперативам и 65 индивидуальным объектам", - рассказал о планах Андрей Сергеенко. В целом по трем названным направлениям запланировано газифицировать более 1170 квартир.

Также на 2022 год за счет собственных средств предприятия на этот год запланировано строительство газопровода высокого давления для газификации агрогородка Заширье Ельского района. "458 квартир и индивидуальных домов этого населенного пункта газифицированы сжиженным и емкостным газом. Строительство газопровода позволит перевести их на природный газ, что повысит в первую очередь безопасность газоснабжения. Плюс будет создана возможность для газификации остальных домов агрогородка. Одновременно приход природного газа создаст условия для повышения качества инфраструктуры", - отметил гендиректор. Кроме того, прохождение трассы газопровода непосредственно возле населенных пунктов Старое Высокое и Дуброва позволит рассматривать перспективу и их газификации, а это еще более 200 домов.

Еще один инвестиционный объект, к которому намерены приступить в нынешнем году, - строительство газопровода высокого давления для закольцовки газораспределительных станций "Житковичи" и "Давид-Городок" (Брестской области). "При выборе прохождения трассы газопровода основной акцент был сделан на создании возможностей в перспективе газифицировать 7 населенных пунктов Житковичского района", - уточнил Андрей Сергеенко.

В настоящее время в Гомельской области газифицировано более 613 тыс. квартир, отметил руководитель. Из них природным газом - почти 516 тыс., сжиженным - более 97 тыс. Всего в регионе используют около 785 тыс. единиц бытового газового оборудования. Более 78% составляют плиты, свыше 16% - отопительные котлы и 5,4% - колонки. Около 80% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета расхода газа.

За 2021 год всем категориям потребителей предприятие реализовало 2 млрд 496 млн куб.м газа. "За всю историю суверенной Беларуси в прошлом году "Гомельоблгаз" в пределах области реализовал максимальное количество природного газа. Факторов много. В числе основных - рост промышленного производства в реальном секторе экономики. Сказалось и то, что окончание отопительного сезона пришлось на май, а начало нового - на сентябрь", - добавил гендиректор.

Он обратил внимание, что в структуре потребления практически половина приходится на РУП "Гомельэнерго". 13,5% - доля населения, предприятий ЖКХ - 5,5%. В числе крупных потребителей промышленного сектора - БМЗ, МНПЗ, "Гомельстекло" и "Мозырьсоль".

Общая протяженность обслуживаемого газопровода предприятия составляет почти 9 тыс. км. Природным газом обеспечивается практически 1 тыс. промышленных и приравненных к ним потребителей.-0-