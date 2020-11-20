Более 100 км лесохозяйственных дорог построили организации Минлесхоза в 2020 году

20 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лесохозяйственные учреждения Беларуси досрочно выполнили поручение Президента по строительству лесохозяйственных дорог: на 20 ноября в стране введены в эксплуатацию 18 новых объектов общей протяженностью 103,9 км, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Такие дороги строились во всех лесохозяйственных объединениях. Наибольшее количество объектов (шесть) появилось в Витебской области, а именно: в Верхнедвинском, Витебском, Дисненском, Лиозненском, Ушачском и Шумилинском лесхозах. Таким образом, в лесах области построено более 27 км новых транспортных артерий.

В Брестской и Гомельской областях появились по три дороги, в Гродненской - одна, в Минской - две, в Могилевской - три (строительство еще одного объекта завершается).

"Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, строительство лесохозяйственных дорог облегчает доступ населения к природным богатствам (ягоды, грибы, березовый сок и т.д.), связывает между собой небольшие сельские населенные пункты.

Строительство лесохозяйственных дорог регулируется действующей государственной программой "Белорусский лес". За последние 10 лет только силами лесхозов в стране проложено около 1 тыс. км таких дорог. По итогам нынешней пятилетки (2016-2020 годы) в эксплуатацию будет введено не менее 500 км. Ранее главой государства была поставлена задача ежегодно строить не менее 100 км лесохозяйственных дорог.-0-