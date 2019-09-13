Более 100 команд будут соревноваться в сборе грибов в Полоцком районе

13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Грибной экофест "В гостях у Полоцкого Лесуна - 2019" пройдет в Полоцком районе 14 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Елена Астапова.

Одним из этапов феста станет чемпионат по сбору грибов. Он начнется в 7.00 и завершится в полдень - взвешиванием корзинок с лесными дарами. За ними отправятся более 100 команд (по четыре человека в каждой). Среди них дружины предприятий, госучреждений и общественных организаций. Победителей определят в командных соревнованиях, личном зачете, а также в номинации "Самый большой гриб". Награждать призеров будет Полоцкий Лесун - мифологический герой, сказочный "эколог", который следит за порядком в лесу.

Часть праздника пройдет в Центре туризма, краеведения и экскурсий. Здесь гостей ждут культурно-развлекательная программа, районные соревнования по кроссу. Будут работать тематические площадки. В их числе грибная академия и лесное кафе, где расскажут о грибах и угостят блюдами из даров леса.-0-