Более 100 многодетных семей получили расширенные консультации по улучшению жилищных условий в Гомеле

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 семей с тремя и более детьми получили индивидуальные консультации в Гомельском горисполкоме на приеме многодетных граждан, желающих улучшить жилищные условия, передает корреспондент БЕЛТА.

Целевой совместный прием для многодетных семей организовали специалисты комитета по архитектуре и строительству облисполкома и отдела строительства горисполкома. Одновременно гомельчан принимали 12 специалистов разных служб. За три часа субботнего утра такой возможностью воспользовались 103 семьи.

Вопросы и условия кредитования строительства или приобретения жилья разъясняли специалисты двух банков. В каждом случае они работали по индивидуальной программе, представляя калькуляцию с учетом необходимой для семьи жилплощади, доходов и других нюансов.

Представители основных застройщиков на территории областного центра - УСК города Гомеля и Гомельский ДСК - предлагали имеющиеся на данный момент варианты во введенных домах, а также в тех, что возведут в текущем году. В этом случае можно было изучить планировку будущей квартиры пока только на бумаге. Застройщики ответили на интересующие потенциальных новоселов вопросы о проектах застройки, планировках строящихся жилых помещений, стоимости строительства жилья. Основные стройплощадки многоквартирного жилья на сегодня - по улице Барыкина и Федюнинского, индивидуального строительства - в пригороде (Романовичи).

Если же человек ориентировочно определился с местом будущего жилья, то специалисты отдела образования уже сейчас предлагали примерный логистический маршрут детей в сады или школы.

Гомельчанка Анна, приехавшая на прием с семилетней Александрой, четырехлетним Даниилом и шестимесячной Елизаветой, в шаге от принятия судьбоносного решения. "За выходные обсудим с мужем предложенные варианты и, надеюсь, в понедельник начнем оформлять документы", - сказала многодетная мама. Семье, которая ютилась в однокомнатной квартире (18 кв.м) общежития, предложили трешку в одном из домов нового микрорайона по улице Федюнинского. "Я уже видела планировку. Думаю, что одну из комнат можно будет еще и зонировать. Но главное, там больше воздуха, чем машин", - поделилась Анна.

А новоиспеченный многодетный отец Сергей, который еще не успел документально подтвердить этот статус, уже поинтересовался возможностью построить свой дом для увеличившейся семьи. Мужчина спрашивал, где в настоящее время предоставляются земельные участки под индивидуальное строительство. Как пояснили в горисполкоме, в этом плане заявления многодетных семей рассматриваются в первую очередь.

О собственном уголке мечтает и семилетняя Карина. На правах старшего ребенка она с мамой пришла решать важный для семьи вопрос. Пока женщина консультировалась со специалистами, первоклассница занималась своими делами в детском уголке и заводила новые знакомства. Не исключено, что кто-то из новых друзей станет соседом по площадке. Импровизированный уголок, созданный в "коридорах власти", где можно было под присмотром оставить непосед, оценили и сами дети, и их родители.

"Организуя такой целевой прием, мы исходили из интересов людей, - отметила первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Ольга Кузнецова. - У многодетных семей, как известно, много хлопот. Даже если мама в декрете, папе достаточно трудно найти время, чтобы посетить все необходимые службы и организации, которые находятся в разных местах. Здесь же мы собрали всех вместе".

Как рассказала начальник отдела строительства Гомельского горисполкома Ольга Смалько, в 2018 году жилищные условия улучшили 627 многодетных семей. Планируется, что в текущем году новоселье отпразднуют еще 750. По данным на 1 марта, 108 семей получили заветные ключи. Вместе с тем на очереди по улучшению жилищных условий состоят около 1200 многодетных семей.

По словам Ольги Кузнецовой, учитывая востребованность таких приемов, будет рассмотрена возможность их проведения и в районах. Ведь у каждой семьи своя история и ситуация с жильем, но большинство мечтает о новоселье.-0-