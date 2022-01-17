Более 100 объектов коммунальной собственности выставят на торги в Гомельской области в 2022 году

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области планируется выставить на аукционные торги в 2022 году более 100 объектов коммунальной собственности. Практически половина из них будет предложена на продажу впервые, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Комиссия Гомельского облисполкома по вовлечению в хозоборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, обозначила перспективы аукционов в 2022 году. Особое внимание уделят запланированным к отчуждению на аукционных торгах объектам, их техническим характеристикам и условиям продажи. Так, в планах на год - более 100 лотов, 50 из которых предложат потенциальным покупателям впервые.

Скоро будут утверждены планы по вовлечению в хозоборот таких объектов. Их разместят на сайте комитета "Гомельоблимущество" и сайтах горрайисполкомов.

На заседании комиссии также проанализировали итоги работы с неиспользуемым госимуществом в регионе в прошлом году. Специалисты рассмотрели возникавшие вопросы и проблемы, продумали пути их разрешения, наметили планы на этот год.-0-