Более 100 правонарушений выявили сотрудники ГАИ за выходные в Жодино и прилегающих районах

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения и предупреждения ДТП Госавтоинспекция Минской области 24 и 25 апреля путем гласного и негласного контроля провела отработку аварийно опасных участков дорог на территории Жодино и прилегающих к нему районов. Особое внимание уделялось пресечению грубых нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения выявлено более 100 правонарушений со стороны участников дорожного движения, в том числе 11 фактов управления транспортными средствами бесправниками, 5 неправомерных обгонов, 5 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам, 29 нарушений правил перевозки несовершеннолетних. Также выявлены нарушения со стороны водителей мототранспорта.

Данные профилактические мероприятия будут продолжены как на территории Жодино, так и в других районах области.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на неукоснительное соблюдение ПДД и привлечение к ответственности в случае их нарушения.-0-