Более 100 школьников сразятся на турнире юных физиков в Гомеле

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной турнир юных физиков пройдет 13-14 декабря в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участие в интеллектуальном состязании примут школьники 9-11-х классов. Они представят 20 команд из разных районов. Конкурсантов ожидают отборочные и финальные бои. Команды сразятся между собой в ролях докладчиков, оппонентов и рецензентов.

Ребятам предстоит презентовать предварительно подготовленные экспериментальные задания творческого характера и теоретическое обоснование их авторского решения, отстоять свои решения в публичной полемике.

Школьникам предложат 12 задач повышенного уровня сложности. Например, необходимо будет определить зависимость громкости звука от размера и материала, из которого изготовлен горн, исследовать свойства аэрозоля, лазерного излучения, объяснить причины различных физических явлений и т.д.

"Турнир проводится в восьмой раз. С каждым годом его уровень растет. Так, в этом году организаторы усложнили условия состязания: из 12 предложенных задач необходимо решить как минимум половину (ранее было 5), а на отказы от ответов в ходе физбоев введены более жесткие штрафные санкции", - пояснили в пресс-службе вуза.

Выступления команд будет оцениваться по 10-балльной системе. Команду-победителя определят по количеству набранных баллов. Она сможет сразиться в республиканском турнире юных физиков в феврале 2019 года.

Организаторами регионального турнира являются главное управление образования Гомельского облисполкома, Гомельский областной институт развития образования, ГГУ имени Ф.Скорины. Интеллектуальное соревнование позволяет привлечь талантливых школьников к научно-исследовательской работе в области физики, приобрести навыки проведения коллективных исследований, пробудить интеллектуальные способности и нестандартный тип мышления одаренной молодежи.-0-