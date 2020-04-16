Более 100 швей требуется на предприятиях Могилевской области

16 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 100 свободных вакансий швей заявлено 16 апреля в комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома. Кадры требуются на ряд крупнейших легкопромышленных предприятий региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

"Производства, организовавшие пошив защитных изделий для борьбы с коронавирусной инфекцией, работают сегодня в напряженном режиме, - пояснили собеседники. - Они задействуют все людские ресурсы, чтобы выполнить поставленные задачи по изготовлению необходимых средств индивидуальной защиты. Поэтому и возникла потребность в привлечении новых кадров".

Больше всего вакансий заявило могилевское ОАО "Моготекс" - 58. Могилевская швейная фабрика "Вяснянка" готова принять в штат 12 человек, ОАО "Бобруйсктрикотаж" нуждается в 20 швеях, в ОАО "Славянка" нужно закрыть 20 рабочих единиц. При этом "Моготекс" и "Славянка" имеют возможность трудоустроить даже иногородних граждан с предоставлением места в общежитии.

Более подробную информацию можно получить в самих организациях, а также в управлениях по труду, занятости и социальной защите Могилевского и Бобруйского горисполкомов по телефонам: 80222 418804 и 80225 734843 соответственно.-0-