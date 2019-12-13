Более 100 терапевтов переподготовили во врачей общей практики в Гомельском медуниверситете с начала года

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном медицинском университете в этом году более 100 терапевтов переподготовили во врачей общей практики, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор университета Анатолий Лызиков после встречи Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Ректор полностью согласен со словами Президента о том, что необходимо повышать престиж врача общей практики. "Основная задача по подготовке врачей общей практики в регионе легла на университет. Такая работа ведется на факультете повышения квалификации и переподготовки. Например, только с начала этого года больше 100 терапевтов прошли переподготовку врачей общей практики", - отметил Анатолий Лызиков. Кроме того, в университете из 50 групп студентов 22 - это группы врачей общей практики.

"Это абсолютно перспективное направление. Весь мир живет с семейными врачами. Если надо, они и роды примут, и пробку серную из уха достанут, и остановят носовое кровотечение", - пояснил ректор. Собеседник привел в пример Шотландию, территория которой включает многочисленные острова. "Там широко распространена практика врачей общей практики, при необходимости они используют телемедицину. Штат большой содержать не надо, это позволяет экономить средства", - добавил он.

Поддерживает Анатолий Лызиков и высказывание Президента о том, что для закрепления врачей на рабочих местах после отработки распределения важно улучшать инфраструктуру районов. "С 2007 года мы анализируем по каждому районному центру Гомельской области обеспеченность врачами. Когда мы начинали, была цифра в 33-35%, сейчас у нас 90%. Это и есть закрепляемость. Однако решение этого вопроса лежит не только в плоскости медуниверситета. Это социальный вопрос: если будет жилье, зарплата, и об этом сегодня говорил Президент, специалист никуда не уедет", - убежден ректор.

Сегодня в зале ГГМУ участниками видеомоста-встречи Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов стали более 60 человек. Свой вопрос главе государства задала студентка 6-го курса Татьяна Романюк. Девушка отметила, что в Беларуси многое делается для сохранения памяти о событиях и жертвах войны. Студентка попросила Президента поддержать инициативу строительства нового мемориального комплекса в уничтоженной деревне Ола Светлогорского района, где фашисты расстреляли и сожгли заживо 1758 человек, и принять участие в открытии комплекса, когда он будет построен.

"Следующий год - год 75-летия Великой Победы. Эта тема должна быть на слуху всегда. Такие истории, трагедии, которые унесли столько жизней безвинных людей, необходимо сохранить в наших сердцах", - пояснила выбор вопроса Татьяна Романюк в беседе с корреспондентом БЕЛТА после встречи.

В целом сегодняшний диалог с главой государства девушка считает очень полезным. "Много моментов было разъяснено - по поводу и заработной платы, и жилья для молодых специалистов, развития университетских клиник, других вопросов. Это был конструктивный диалог", - добавила студентка.-0-