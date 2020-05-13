Более 100 вакансий предложат на электронной ярмарке в Гомеле

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 14 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Более 100 вакансий предлагают четыре предприятия областного центра: "СтанкоГомель", "Гомсельмаш", Гомельский завод литья и нормалей, Гомельский завод станочных узлов.

Соискатели могут уточнить условия труда и оплаты, узнать о требованиях, которые предъявляют к специалистам, на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. Представители кадровых служб предприятий в онлайн-режиме проведут предварительное собеседование. На сайте потенциальные работники могут зарекомендовать себя, передать резюме.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 12.00.-0-