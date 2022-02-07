Более 100 вакансий предложат соискателям на электронной ярмарке Гомельского района 9 февраля

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На электронной ярмарке Гомельского района 9 февраля соискателям предложат более 100 вакансий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на e-vacancy.by.

Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского райисполкома организует электронную ярмарку вакансий с 10.00 до 12.00 на площадке e-vacancy.by. Эта электронная услуга предлагается всем жителям Гомельского района и города Гомеля. Организаторы уверены: она значительно сокращает период поиска работы.

В числе заявивших об участии предприятий - ОАО "Совхоз-комбинат "Сож". Здесь открыты вакансии ветеринарного врача и фельдшера, водителя автомобиля, животновода, зоотехника, оператора машинного доения, слесаря-ремонтника, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщика ручной сварки и др.

Работу также предложит государственное предприятие "Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги". Здесь заинтересованы в таких специалистах, как газорезчик, главный инженер, заведующий хозяйством, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-электроник, инспектор по кадрам, маляр, машинист-инструктор бригад локомотивных (путевых машин и моторно-рельсового транспорта), начальник комплекса путевых машин, помощник машиниста железнодорожно-строительных машин, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр, термист, токарь, уборщик помещений, фрезеровщик, электрогазосварщик и др.

Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-