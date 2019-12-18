Более 10,2 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на зимних каникулах

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на зимних каникулах с 26 декабря по 11 января оздоровятся в лагерях более 10,2 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"По предварительным данным, в регионе в период зимних каникул на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных заведений будут функционировать около 400 оздоровительных лагерей различного профиля с дневным пребыванием сроком на 9 дней, в которых с пользой проведут досуг более 10,2 тыс. детей", - отметили в управлении. Планируется и организация профильного лагеря с круглосуточным пребыванием для 30 ребят в центре туризма и краеведения детей и молодежи Гомельского района.

На удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря из республиканского бюджета выделено около Br390 тыс.

В управлении отметили, что во время каникул особое внимание уделят оздоровлению ребят из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а также находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах учета, внутришкольном контроле, детей из приемных и опекунских семей.

Чтобы досуг школьников был максимально полезным и интересным, программы обещают быть насыщенными. В лагерях пройдут волонтерские утренники, различные конкурсы и игры, планируются экскурсии, просмотры кинофильмов. Свою физическую подготовку, ловкость и сноровку школьники смогут продемонстрировать во время спортландий, эстафет. Еще один блок - мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам.

Важным направлением воспитательной работы станет профилактика детского травматизма с участием специалистов различных служб и ведомств. О безопасном поведении зимой, на дороге, вблизи водоемов, при ЧП, в обращении с электроприборами, о вреде курения и алкоголя речь пойдет на обзорных лекциях и тематических беседах, кинолекториях.

"В целом мероприятия, запланированные в лагерях на зимних каникулах, направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, их патриотическое, экологическое, духовно-нравственное воспитание, профилактику травматизма, формирование правил безопасного поведения", - добавили в управлении.-0-