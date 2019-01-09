Более 10,3 тыс. га неиспользуемых земель в Гомельской области вовлечены в хозоборот в 2018 году

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на более 10,3 тыс. га неиспользуемых либо не эффективно используемых земель наведен порядок в 2018 году. Об этом на видеоселекторном совещании сообщил заместитель начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Сергей Карпушенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе целенаправленно ведется работа по наведению порядка на всех видах земель, подчеркнул Сергей Карпушенко. В частности, в 2018 году преобразилось более 8,4 тыс. га территорий сельхозпредприятий, свыше 1,2 тыс. га в сельских населенных пунктах, 114 га фермерских хозяйств и др.

"Во всех случаях наша задача и конечный результат - чтобы земельные участки приносили пользу, будучи задействованными в сельском или лесном хозяйстве, другом законном обороте", - рассказал заместитель начальника. Земли, пригодные для сельскохозяйственного производства, распределялись по целевому назначению. Низкобалльные или заболоченные территории, а также песчаники перешли в распоряжение лесхозов. Так, в 2018 году более 130 га земель передано под выращивание лесных культур.

К тому же, если ранее вовлекались в оборот в основном забытые предприятиями-пользователями земли, которые достаточно было распахать, то в минувшем году значительное внимание было уделено очистке (раскорчевке) сельскохозяйственных территорий от древесно-кустарниковой растительности. Таким образом освобождено более 4,8 тыс. га. К слову, годом ранее область прибавила около 3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что можно сравнить с площадями одного агропредприятия.

На контроле землеустроителей области и участки, прилегающие к объектам недвижимого имущества, - подлежащим сносу зданиям, неиспользуемым или не эффективно используемым строениям. При обследовании более 400 таких объектов и прилегающих к ним участков, было выявлено свыше 230 нарушений законодательства об охране и использовании земель. Для их устранения выданы соответствующие предписания. Всего в 2018 году на территории Гомельской области выявлено более 25 тыс. нарушений земельного законодательства, к административной ответственности привлечено свыше 2,2 тыс. юридических и физических лиц, выдано более 25 тыс. предписаний с указанием конкретных мероприятий.

"Как правило, каждый участок находит своего землепользователя, который постепенно осваивает его, принося пользу и государству, и обществу. Целенаправленная работа и отношение руководства области к этому вопросу ведет к тому, что вся земля в регионе будет использоваться по назначению", - резюмировал заместитель начальника главного управления землеустройства. Сильнейшим в этом плане является Мозырский район, на территории которого, по словам замначальника, найти неиспользуемые земли достаточно сложно. Среди лучших также Лельчицкий, Кормянский и Рогачевский районы.

Активная работа по наведению порядка на земле в юго-восточном регионе Беларуси продолжится и в наступившем году.-0-