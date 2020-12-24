Более 10,5 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на зимних каникулах

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В пришкольных лагерях Гомельской области на зимних каникулах планируют оздоровить более 10,5 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Всего при учреждениях общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных заведениях будут работать около 380 оздоровительных лагерей различного профиля с дневным пребыванием.

На оздоровительную зимнюю кампанию из республиканского бюджета выделено около Br300 тыс. Средства на удешевление стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием предусмотрены в размере Br4,2 на один койко-день. "Средняя стоимость путевки планируется для детей 6-10 лет в размере Br33,08, 11-13 лет - Br35,02, 14-17 лет - Br36,57", - уточнили в областном управлении.

Организаторы подготовили для ребят насыщенные оздоровительно-образовательные программы с физкультурно-оздоровительными, спортивными и культурно-массовыми мероприятиями. Акцент будет сделан на популяризации здорового образа жизни. Школьников пригласят на "Минутки здоровья", занятия с элементами сказкотерапии, викторины, тренинги, расскажут и о правилах безопасного поведения. Во время смены запланированы волонтерские утренники, конкурсы и игры, прогулки на свежем воздухе, экскурсии и, конечно же, интересные новогодние праздники. "Особое внимание во время республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" уделят ребятам из многодетных, опекунских и приемных семей, домов семейного типа и тем, кто в силу разных жизненных обстоятельств в этом наиболее нуждается", - добавили в управлении.

В лагерях с дневным пребыванием дети будут получать полноценное питание. Работу оздоровительных площадок организуют с соблюдением санитарных, противопожарных и других требований. Для минимизации риска распространения COVID-19 принимаются рекомендованные Минздравом меры.-0-