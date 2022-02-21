Более 1,06 млн жителей Гомельской области включены в списки для голосования на референдуме

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,06 млн жителей Гомельской области включены в списки для голосования на республиканском референдуме, сообщил сегодня журналистам председатель областной комиссии по референдуму Алексей Неверов после очередного заседания комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.
Алексей Неверов напомнил, что с 22 февраля начинается досрочное голосование на референдуме. "По имеющимся в комиссии данным, готовность всех 977 участков в регионе - стопроцентная. Выверены списки. 1 млн 66 тыс. 935 человек будут принимать участие в голосовании по всей Гомельской области", - сказал председатель.
Секретарь областной комиссии Игорь Халява отметил, что бюллетени для голосования получили 939 участков для голосования. 38 закрытых участков получат бюллетени накануне дня основного голосования. "Все участки, которым розданы бюллетени, взяты под охрану", - уточнил Игорь Халява.
Он добавил, что в области 543 участка с численностью от 20 до 1 тыс. участников референдума, 224 - от 1 тыс. до 2 тыс. человек, 210 - более 2 тыс.
Во время досрочного голосования на первых этажах зданий будут работать 849 участков, в основной день референдума - 864.
Территориальные комиссии в регионе аккредитовали уже 6946 наблюдателей.
Президент Беларуси 20 января подписал указ"О назначении республиканского референдума". Основной день голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Проголосовать можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-