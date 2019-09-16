Более 1,1 тыс. пустующих и ветхих домов снесено в Гомельской области в январе-августе

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за январь-август этого года снесли 1132 пустующих и ветхих жилых дома, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего же на этот год во время мероприятий по наведению порядка на земле запланировано снести 1497 таких домов. В большинстве районов области задания на 8 месяцев перевыполнены, однако Ветковскому, Добрушскому, Жлобинскому и Лоевскому району эту работу необходимо активизировать, исключив формальное отношение при формировании планов, отметил Андрей Сущевич.

По его словам, в регионе продолжается рекультивация мини-полигонов твердых коммунальных отходов. В январе-августе рекультивированы 45 объектов, в целом на год запланированы 64. На сентябрь намечена рекультивация 12 мини-полигонов ТКО в десяти районах.

Кроме того, планом по наведению порядка на земле предусмотрен в этом году ликвидационный тампонаж 70 неиспользуемых скважин для предотвращения засорения подземных вод. В январе-августе в области провели тампонаж 38 скважин. В Жлобинском и Рогачевском районах задание перевыполнили.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что наведение порядка на земле - зона ответственности и председателей горрайисполкомов, и работников инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-