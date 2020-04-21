Более 11 тыс. т березового сока собрали лесхозы в 2020 году

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы завершили сезон заготовки березового сока - нынешней весной собрано 11182,5 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Наибольший вклад внесли лесхозы Брестской области, где было заготовлено 4274 т напитка.

В пресс-службе напомнили, что в нынешнем году из-за нестабильных климатических условий сезон стартовал на несколько недель раньше обычного. Отдельные лесхозы приступили к заготовке напитка уже в начале марта. "Сокодвижение при этом отмечалось нестабильностью и периодически прерывалось. Специалисты лесхозов не теряли дни, держали ситуацию на контроле. В результате удалось получить довольно весомый результат", - отметили в министерстве.

Весь собранный сок практически сразу же отправлялся на перерабатывающие предприятия и населению. Граждане напрямую купили у лесхозов примерно каждый 4-й литр напитка (2674,4 т). Почти 8 тыс. т березового сока поставлено на перерабатывающие предприятия.

Белорусский березовик в текущем году реализовывали и на экспорт. Лесхозы поставили за границу более 516 т напитка.

"Таким образом, заявки потребителей были удовлетворены в полном объеме. При желании у граждан также была возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого достаточно было обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, специалисты которых не только показывали доступные участки для заготовки, но и делились технологиями сбора", - добавили в пресс-службе.-0-