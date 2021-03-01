Более 110 инвестпроектов планируют реализовать в Гомельской области за пятилетку

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТ. В Гомельской области в 2021-2025 годах планируют реализовать 116 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около Br10 млрд, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель председателя комитета экономики Андрей Собко, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты предусмотрены в районах области и Гомеле. Сферы - от промышленности до туризма.

Так, проекты по переработке местного сырья намерены реализовать в Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском районах. В Наровлянском, Октябрьском и других - модернизируют действующие предприятия. Предложения туристической направленности есть в Хойникском районе. В Гомеле в списке инвестпроектов - более 30 позиций с общим объемом инвестиций свыше Br1 млрд.

Андрей Собко добавил, что перечень постоянно актуализируется.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил: на местах нужно активнее привлекать инвесторов, в том числе и иностранных. "Пересмотрите все инвестиционные площадки, возможности, ищите, предлагайте, рассказывайте о преимуществах той или иной территории", - поставил задачу он.-0-