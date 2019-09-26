Более 110 км теплосетей заменили в Гомельской области к отопительному сезону

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 110 км тепловых сетей заменили в Гомельской области к отопительному сезону 2019-2020 годов, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генерального директора, всего в области должны заменить 114 км тепловых сетей, уже провели перекладку 110,4 км. На оставшихся объектах завершаются работы, готовятся необходимые документы. Задание будет выполнено, заверил руководитель областного ЖКХ.

К отопительному сезону в регионе практически выполнен комплекс предзимних подготовительных работ. В полном объеме провели профилактические ремонты оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, внутридомовых инженерных сетей.

Отремонтированы более 30 тыс. погонных метров стыков стеновых панелей жилых домов, свыше 103 тыс. кв.м кровель. При годовом задании в 440 тыс. кв.м, за 9 месяцев капитальный ремонт жилых домов провели, по предварительной информации, более чем на 319 тыс. кв.м, что составляет 101,9% к плану января-сентября.

Реализуется в регионе и комплекс мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии собственного производства. По итогам первого полугодия в области вышли на цифру в 9,2%. Допустимую отметку в 11% превысили только два района - Рогачевский и Лоевский. Для них разработаны мероприятия по снижению тепловых потерь.

Также докладчик отметил, что в области есть мобильные теплогенерирующие установки, подготовлены к работе передвижные блочно-модульные котельные. Созданы аварийные бригады с круглосуточным дежурством на случай возникновения внештатных ситуаций и выхода из строя оборудования. Бригады укомплектованы техникой, подготовлен персонал. Дмитрий Згурский обратился к представителям районов с просьбой при возникновении аварии незамедлительно информировать областные организации для принятия решений, рационального использования имеющихся ресурсов.

В целом же, подчеркнул руководитель областного ЖКХ, весь комплекс жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в отопительный период готов. Соответствующие паспорта в установленные сроки получили все находящиеся на обслуживании ЖКХ теплоисточники, потребители, организации, транспортирующие тепловую энергию.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил ответственным службам ужесточить контроль за обследованием вентиляционных и дымовых каналов всего жилищного фонда, в том числе частного и ведомственного. "Мы должны организовать работу так, чтобы не допустить ситуаций с последствиями", - поставил задачу он.-0-