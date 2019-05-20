Более 110 км теплосетей заменят к отопительному сезону в Гомельской области

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 110 км теплосетей предстоит заменить в Гомельской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, сообщил генеральный директор ЖКХ Гомельской области Дмитрий Згурский сегодня на заседании Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря подготовке к отопительному сезону, Дмитрий Згурский отметил, что работы идут по 45 направлениям, охватывающим теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, жилищный фонд и т.д. "В регионе заменят 114 км тепловых сетей (по данным на середину мая, заменили 16,2 км), около 70 км - водопроводных сетей. В жилфонде капитально отремонтировать до конца года необходимо 440 тыс. кв.м", - пояснил гендиректор. Также предстоит модернизировать, оптимизировать 150 теплоисточников. Некоторые из них будут переводиться в автоматический режим, отдельные - на местные виды топлива, еще на ряде объектов выполнят мероприятия по энергосбережению, в том числе через замену котлов, другого оборудования. Часть объектов исключат из работы из-за переподключения к другим источникам.

Для котельных в области предстоит заготовить 317 тыс. плотных куб.м древесного топлива (дров и топливной щепы), топочного мазута - более 1,3 тыс. т. Определен фронт работ и для дорожного хозяйства, парка снежно-уборочной техники, пескоразбрасывателей.

"В целом предстоит выполнить большой комплекс, который направлен на обеспечение надежности всех энергосистем, качества предоставляем услуг, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, создание комфорта, уюта для проживания граждан и работы юридических лиц. Перед всеми ответственными службами и организациями стоит первоочередная задача - максимально подготовиться для того, чтобы успешно пройти будущий отопительный сезон", - сказал генеральный директор.

Паспорта готовности как теплоисточникам, так и транспортирующим организациям, потребителям тепловой энергии необходимо получить до 1 сентября.

Анализируя итоги прошедшего отопительного сезона, Дмитрий Згурский констатировал, что существенных сбоев в регионе зафиксировано не было.-0-