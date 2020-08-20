Более $118 млн зарубежных инвестиций поступило в СЭЗ "Минск" в январе-июне

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За I полугодие 2020 года в свободную экономическую зону "Минск" из-за рубежа поступило свыше $118 млн инвестиций, из них доля прямых иностранных инвестиций - 85%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ "Минск".

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $69,4 млн. Это на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ключевыми инвесторами выступили Швейцария, Кипр и Китай. Сумма инвестиций в основной капитал составила в эквиваленте $50,8 млн с темпом роста 131% относительно первого полугодия 2019 года.

"По итогам января-июня экспорт товаров составил $559 млн. Значительно увеличился экспорт в страны, не входящие в состав СНГ, - $185,5 млн с темпом роста 127,5% к прошлому периоду", - отметили в администрации СЭЗ.

Сальдо внешней торговли сложилось с положительным результатом и составило $83,6 млн.

Резиденты СЭЗ "Минск" за первое полугодие текущего года уплатили в бюджет и внебюджетные фонды $186,3 млн налогов, сборов и платежей. Это на 17% больше, чем в первом полугодии 2019 года. На дополнительно введенные рабочие места приняты 482 человека. Среднесписочная численность работников всех компаний-резидентов СЭЗ - 24 425 человек (101,2% к уровню 2019 года).

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы более чем из 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-