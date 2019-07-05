Более 1,2 км торговых рядов развернутся на празднике "Купалье" в Александрии

5 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В торговой экспозиции республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в агрогородке Александрия 6-7 июля, будут задействованы 116 субъектов хозяйствования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Могилевского облисполкома.

Общая длина торговых рядов превысит 1,2 км, а для комфортного отдыха гостей запланировано около 2,5 тыс. посадочных мест - примерно на 20% больше, чем в прошлом году. Будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, свою продукцию предложат и предприятия концерна "Беллегпром".

На празднике развернутся несколько тематических площадок: "Яселка з ласункамi", "Вулiца гандлёвая". На "Каравайнай сялiбе" можно будет попробовать хлебобулочные и кондитерские изделия компании "Домочай". Устроят здесь и праздник кваса - гостей угостят фирменными напитками с различными вкусами, а также впервые презентуют широкой публике специально разработанный к юбилейному мероприятию хлебный квас "Александрия".

Гостям праздника предложат отведать разнообразные блюда белорусской, украинской, русской кухни. Конечно же, не обойдется без драников, холодника и картофеля в кожуре с луком и укропом. Будут угощать также колбасой картофельной, русскими блинами, купатами и другими вкусностями.

Гулянья традиционно пройдут 6-7 июля в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Ожидается, что в этом году праздник посетят более 80 тыс. человек. Его организаторами выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Шкловский райисполком.-0-