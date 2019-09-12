Более 12 тыс. автомобилей проезжают за сутки по Западному обходу Бреста

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропускная способность недавно открывшегося Западного обхода Бреста сейчас составляет 12-15 тыс. транспортных средств в сутки, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

По путепроводу могут перемещаться транспортные средства всех типов, без ограничений по тоннажности. "Западный обход не только ускорит передвижение городского транспорта, но и улучшит транзит. Сейчас проводим мониторинг транспортного потока. Ожидаем, что он в ближайшее время вырастет и пропускная способность увеличится до 30 тыс. авто в сутки. Потребуется светофорное регулирование. Все технические возможности для этого на Западном обходе есть", - отметил Вадим Кравчук.

Движение по Западному обходу открыли 6 сентября. Изначально по нему пустили только легковые автомобили, чтобы водители привыкли к правилам движения по развязке. С 11 сентября начал ездить общественный транспорт. Из центра в западную часть Бреста через новый путепровод следуют маршрутные такси №15, №21, №20, №25, №35, городские автобусы №23Б и №31. Также на эту развязку перенаправлены многие пригородные автобусы, которые отходят от автовокзала областного центра.

Строительство этого важного инфраструктурного объекта велось в два этапа. В 2014 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс - мост через реку Мухавец. Западный обход позволит оптимизировать транспортные потоки между левым и правым берегами Мухавца. Магистраль соединяет автодороги Р17 Брест - граница Украины и М1 Брест - Минск - граница России, а также международные автомобильные пограничные пункты пропуска "Брест - Тересполь" и "Козловичи - Кукурыки".-0-

Фото Александра Шурмелёва