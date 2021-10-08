Более 12 тыс. деревьев и кустарников высадят в Бресте осенью

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в осенний период планируется высадить более 12 тыс. саженцев. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Учитывая благоприятный вегетативный период, к озеленению городских улиц специалисты ПКУП "Коммунальник" приступили в начале октября. В течение недели в микрорайонах города уже высажено около 450 саженцев медленно растущих деревьев (дуб, липа, рябина) и 285 кустарников.

"В ближайшее время приступим к высадке 5660 хвойных (ель европейская и колючая, туи smaragd, columna, danika) и 5760 лиственных медленно растущих деревьев. Также точечно разместим более 40 лиственных быстро растущих саженцев - уксусное дерево, сумах, клен остролистый и серебристый. Планируем, что в осенний период в микрорайонах города появятся более 12 тыс. саженцев. В течение года в Бресте уже высажено почти 13,7 тыс. различных деревьев", - отметил мэр.-0-