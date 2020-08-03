Более 1,2 тыс. квартир и детский сад с бассейном - новый микрорайон появится в Могилеве

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. квартир и детский сад с бассейном построят в новом микрорайоне Спутник-2 в Могилеве. Он разместится в северо-западной части города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Могилевского горисполкома Андрей Москалев.

Площадь нового микрорайона составит почти 18 га. "Мы уже приступили к возведению жилых домов. Планируем построить здесь 16 многоквартирных жилых домов разной этажности - всего 1213 квартир. Здесь же будет детский садик на 190 мест с бассейном, торговый центр и встроенные магазины на первых этажах домов, - отметил Андрей Москалев. - Кроме этого, создадим парковочные места, спортивные и детские площадки, зоны отдыха".

"Мы хотим создать в новом микрорайоне комфортные условия для жизни горожан. Здесь будет место для выгула домашних животных, торговые объекты, аптеки, кофейни и кафе. Будет функционировать отделение банка. Как внутри микрорайона, так и для удобной связи с ближайшими улицами будет проложена сеть пешеходных тротуаров и велодорожек. Чтобы обеспечить изоляцию от близлежащих железнодорожных путей, установим шумозащитный экран", - рассказал Андрей Москалев.

Построить новый микрорайон планируется в течение трех лет.-0-