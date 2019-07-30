Более 12 тыс. минчан будут трудоустроены на вновь созданные рабочие места по итогам I полугодия

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задание по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места в Минске по итогам первого полугодия будет даже немного перевыполнено. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В городе за истекший период открыто 215 магазинов, 147 объектов общественного питания, проведено 53 ярмарки вакансий, а также более 10 тыс. организационно-рекламных мероприятий. По итогам полугодия комитет экономики прогнозирует выполнение показателя по трудоустроенным гражданам на вновь созданные рабочие места. Задание - порядка 12 тыс. Полагаем, что оно будет выполнено в полном объеме и даже с небольшим перевыполнением", - сказал Владимир Наумович.

В целом, в текущем году на рынке труда столицы формируется высокий спрос на кадры. Наниматели заявляют о наличии порядка 19 тыс. свободных рабочих мест. "Поэтому возможность для трудоустройства имеется. В некоторых сферах есть нехватка квалифицированных специалистов. При этом на одного зарегистрированного безработного в среднем приходится порядка 19 вакансий. Численность таких граждан на 1 июля составила 983 человека", - констатировал Владимир Наумович.

Вместе с тем, по первому полугодию образовался отрицательный баланс движения кадров: количество уволенных работников (79,3 тыс. человек) превышает число принятых (71,5 тыс.) на 11%. Наиболее низкий уровень замещения кадров отмечен в системе образования, организациях промышленности, творчества, спорта, развлечений, финансовой и страховой деятельности. Основные причины увольнений - истечение срока действия срочных трудовых договоров и сокращение штата.

Владимир Наумович также отметил рост показателей уровня жизни населения столицы. Так, реальная зарплата увеличилась на 8,9% - за январь-июнь она составила Br1476,9, что на Br42,6 выше среднего по республике значения.-0-