Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область перевыполнила задание I полугодия по вводу жилья для многодетных семей, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

За январь-июнь для многодетных семей в области построено 1 239 квартир, что составляет 59% годового задания. Это лучший показатель среди регионов страны. "Благодаря принимаемым мерам по первоочередному направлению многодетных семей на строительство жилья задание по этой категории граждан будет выполнено. Уже за I полугодие поставлены в план строительства 1 924 многодетные семьи, при задании на год 2 308 семей", - отметил вице-губернатор.

Всего за I полугодие в Брестской области ввели в эксплуатацию почти 310 тыс. кв.м жилья с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 104,2%. Это 47,7% от годового плана. По этому показателю регион также лидирует в республике. Строители досрочно сдали 12 многоквартирных жилых домов общей площадью примерно 50 тыс. кв.м.

Стоимость 1 кв.м жилья, строящегося с государственной поддержкой, в многоквартирных жилых домах составила Br988, что ниже предельного показателя, установленного по республике (Br1050).

Принявший участие в заседании помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич обратил внимание на ситуацию в Барановичах, где в текущем году необходимо ввести 100 тыс. кв.м жилья. При этом по итогам I полугодия в городе введено немногим более 18 тыс. кв.м. "Есть конкретные объемы для того, чтобы выполнить поручение главы государства?" - поинтересовался помощник Президента. Председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский сообщил: "Разработан график сдачи многоквартирного и индивидуального жилья в эксплуатацию. Все объекты в заделе. По девяти месяцам будет сдано 43 тыс. кв.м, а по году - 100 тыс. кв.м".

Сегодня на заседании облисполкома рассматривались итоги социально-экономического развития Брестской области за I полугодие.-0-