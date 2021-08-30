Более 1,2 тыс. школьников из Гомельской области уже получили портфели во время акции к 1 сентября

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. детей из Гомельской области уже получили школьные наборы во время акции "Соберем портфель первокласснику", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

На протяжении многих лет в области проводится акция "Соберем портфель первокласснику". Поддержку при подготовке к школе получают ребята из малообеспеченных, многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В благотворительном марафоне принимают участие представители власти, предприятия, общественные организации. "Благодаря участию комитетов, управлений облисполкома, горрайисполкомов, ведомств, организаций области уже вручено более 1200 портфелей", - уточнили специалисты.

Кроме того, региональным комплексом мероприятий по реализации госрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" бюджетами районов и Гомеля предусмотрены средства на выплату единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям. "На сегодня на эти цели предоставлена государственная адресная социальная помощь 602 семьям (1737 детей) на почти Br900 тыс.", - уточнили в главном управлении образования.

Через салоны "Милосердие" территориальных центров соцобслуживания населения гуманитарную помощь получили 573 малообеспеченные и многодетные семьи, в которых воспитывают 1620 детей.

Материальную помощь на подготовку детей к школе оказывают и по месту работы родителей из малообеспеченных и многодетных семей - как за счет средств профсоюзных организаций (ее выделили 4151 ребенку на сумму свыше Br157 тыс.), так и средств нанимателей (направлено более Br304 тыс. для 3659 детей).

В главном управлении добавили, что в новом учебном году в Гомельской области в первые классы придут более 17 тыс. детей.-0-