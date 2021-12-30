Более 120 магазинов Минской области продлили время работы в новогодние праздники

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 126 магазинов и 93 кафе и ресторана продлили время работы в новогодние праздники. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела организации торговли и общественного питания Миноблисполкома Елена Чеботарь.

"На постоянной основе в Минской области с ночным режимом работы функционирует около 150 объектов розничной торговли и более 400 - общественного питания. В этом году в предпраздничные и праздничные дни по согласованию с районными и Жодинским городским исполнительными комитетами дополнительно продлили режим работы 126 магазинов и 93 кафе и ресторанов. Время и период работы у всех разные. Покупатели не останутся без продуктов в новогоднюю ночь", - рассказала Елена Чеботарь.

По ее словам, в торговой сети Минской области представлен широкий ассортимент потребительских товаров, в том числе кондитерских и колбасных изделий, подарочных наборов, шампанского, искусственных елей, украшений, сувенирной продукции. Помимо этого, в объектах общественного питания принимают предварительные заказы от населения на изготовление мучных кондитерских, булочных и кулинарных изделий, в том числе в праздничном оформлении, а также полуфабрикатов. Эти услуги пользуются популярностью у жителей столичного региона.-0-