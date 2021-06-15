Более 120 медиков Минска удостоены заслуженных наград и благодарностей

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городское праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинских работников, проходит сегодня в зале приемов Дворца Республики, давая старт таким чествования по всей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Заслуженные награды и благодарности республиканского и городского уровня вручены 123 лучшим работникам учреждений здравоохранения столицы и республиканских научно-практических центров - за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению.

В том числе Почетные грамоты Администрации Президента, Национального собрания Беларуси и благодарности глав обеих палат парламента, а также правительства вручила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. "Ваш труд очень непростой, ответственный. Но вы избрали эту профессию когда-то и посвятили ей свою жизнь, - обратилась к присутствующим Наталья Кочанова. - Самое главное для человека - его здоровье, здоровье близких. Вы сопровождаете нас на протяжении всей жизни, каждую минуту стоите на страже здоровья наших граждан. Новейшие технологии, передовой опыт, который вы внедряете, заслуги наших медицинских работников сегодня признаны во всем мире. Очень важно, что в этой системе работают профессионалы, люди надежные, преданные своему делу и стране. Такой коллектив и здесь, в Минске. У вас замечательные традиции, которые вы передаете из поколения в поколение". Она пожелала всем медикам крепкого здоровья, успехов, мира в их домах и семьях и чтобы наша система здравоохранения всегда была передовой.

Десятки наград от Министерства здравоохранения - нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности - вручил коллегам глава ведомства Дмитрий Пиневич. Среди многочисленных пожеланий он также высказал надежду, что в следующем году мы "прогоним ковидную заразу" и победим ее - именно благодаря всем звеньям системы здравоохранения. При этом он подчеркнул важную заслугу медиков Беларуси в столь непростое время: сплоченные коллективы специалистов, работников среднего звена не останавливали оказание помощи и по основным направлениям.

Сегодня также чествуют победителей городского этапа конкурса "Врач года Республики Беларусь - 2020" в различных номинациях.

Так, врач-хирург (заведующий отделением) отделения гнойной хирургии 10-й ГКБ Михаил Шкода назван лучшим врачом-хирургом города. Он в профессии уже 20 лет, из которых половину проработал в отделении сосудистой хирургии 4-й больницы. "Затем предложили заведовать отделением, оно же является городским центром "Диабетическая стопа". И мы начали внедрять сосудистую реконструкцию пациентов с сахарным диабетом", - рассказал он о своем профессиональном пути. Михаил Шкода считает награду заслугой всей больницы, всего коллектива. "Будем стараться и дальше показывать хорошие результаты и помогать нашим пациентам, несмотря ни на какие трудности", - заверил врач.

По его словам, с приходом пандемии COVID-19 работа в корне перестроилась. Каждый случай выздоровления приносил радость, служил главной наградой. "Первые недели, когда была неизвестность, как и везде, приходилось тяжело. Потом вошли в ритм, наладилась работа, достаточно было СИЗов. Человек ко всему привыкает, надо просто работать. Пациентам тяжелее, чем нам", - считает доктор. Сам он, как полагает, переболел в самом начале, а когда появилась вакцина, сразу же сделал прививки.

Кроме Дмитрия Шкоды, дипломы комитета по здравоохранению Мингорисполкома получили победители минского городского этапа конкурса "Врач года Республики Беларусь - 2020":

в номинации "Врач-терапевт" - врач-кардиолог (заведующий отделением) районного кардиологического центра 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района г.Минска Людмила Попова; врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий отделением) отделения анестезиологии и реанимации 6-й ГКБ Дмитрий Рыковский;

в номинации "Врач-педиатр" - врач-педиатр участковый (заведующий) 1-го педиатрического отделения 25-й городской детской поликлиники Инна Чернобай;

в номинации "Врач-акушер-гинеколог" - врач-акушер-гинеколог (заведующий отделением) женской консультации 37-й городской поликлиники Оксана Коротких;

в номинации "Врач общей практики" - врач общей практики (заведующий отделением) 1-го отделения общей врачебной практики 18-й городской поликлиники Наталья Семутенко.

Как отметил главный врач 1-й ГКБ, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, каждый год большое количество врачей, медсестер столицы получают заслуженное признание, потому что здравоохранение Минска - особый коллектив, большая семья профессионалов. Чествования лучших также пройдут во всех администрациях районов и в самих учреждениях. "Вручение грамот и благодарностей важно для нас - это признание нашей работы. Последний год и начало нынешнего были непростыми для медицинских работников и физически, и психологически. Поэтому такие, пусть и короткие, встречи помогают нам восстановиться, зарядиться, увидеть друг друга, пообщаться", - добавил он.-0-

Фото Оксаны Манчук