Более 120 неиспользуемых объектов ОАО Гомельской области вовлечено в хозоборот в 2019 году

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2019 году вовлечено в хозяйственный оборот 122 неиспользуемых или неэффективно используемых объекта открытых акционерных обществ, сообщил сегодня журналистам начальник управления по распоряжению имуществом комитета "Гомельоблимущество" Василий Герасименко, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в 2019 году в Гомельской области в хозоборот планировалось вовлечь 137 неиспользуемых объектов 55 открытых акционерных обществ. "Обеспечено выполнение планов вовлечения в хозяйственный оборот всеми способами за исключением продажи. Общая цифра - 89,1% от намеченного, или 122 объекта", - пояснил Василий Герасименко.

Начальник управления отметил, что в собственности Гомельской области и ее административных единиц находятся акции 230 ОАО. Около 30% из них с долей коммунальной собственности в уставных фондах имеют неиспользуемые или неэффективно используемые объекты недвижимости.

"Работа по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества открытых акционерных обществ в Гомельской области начата с 2013 года. Ежегодно объекты вносятся в календарные планы-графики. C того момента вовлечены в хозоборот или снесены более 1,1 тыс. неиспользуемых объектов. При этом около 70% из них - в последние три года",- сказал начальник управления. Сейчас формируются планы-графики на 2020 год.

Также Василий Герасименко рассказал, что в 2019 году в регионе преобразованы в ОАО два предприятия: Калинковичский завод бытовой химии и сельхозпредприятие "Урожайный" в Лоевском районе. "Преобразование государственных предприятий в открытые акционерные общества является наиболее часто встречающейся в мире формой перехода от государственной собственности к частной. При этом ОАО - самая распространенная организационно-правовая форма предпринимательства в рыночной экономике",- акцентировал внимание представитель комитета "Гомельоблимущество".

Начало работ по преобразованию в регионе было положено в 1991 году. За прошедшее время в области преобразованы более 900 государственных предприятий как коммунальной (около 700), так и республиканской (свыше 200) формы собственности. "Пик акционирования пришелся на конец 1990-х годов и на 2008-2010 годы", - добавил Василий Герасименко.

В настоящее время в коммунальной собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц находятся порядка 100 предприятий, которые могут быть преобразованы в ОАО. Работа в данном направлении проводится точечно, по мере необходимости. На 2020 год ведутся проработки, пока предложений не поступало, заключил начальник управления.-0-