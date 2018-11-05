5 ноября, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Более 120 объектов обновили в Ивьевской районе к областным "Дажынкам", которые пройдут 17 ноября. На подготовку к празднику освоено около Br10 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак.

"Работы велись не только в районном центре, но и в агрогородках, других населенных пунктах для того, чтобы каждый житель окунулся и прочувствовал атмосферу праздника. Обновлено свыше 120 различных объектов, причем большая часть средств была направлена на социальную сферу", - отметил Александр Булак. В районном центре отремонтированы три дошкольных учреждения. Открылся после реконструкции стадион, превратившийся в современный легкоатлетический центр.

В Ивье открылись обновленные детский сад и стадион Менее двух месяцев понадобилось на капитальный ремонт яслей-сада №2. Здесь проведена тепловая реабилитация здания, обновлены внутренние помещения, пищеблок.

В порядок приведены школы в агрогородках Трабы, Эйгерды, Юратишки и Геранены, дома культуры в Липнишках и Морино. Серьезно преобразилось здание районного Дома культуры. Здесь обновлено освещение в зале, оборудование сцены, отремонтированы кабинеты и внутренние помещения, библиотека, преобразился фасад.

Продолжаются работы по ремонту зданий и помещений, закупке оборудования, благоустройству территории центральной районной больницы. На эти цели освоено около Br1 млн.

"Большое внимание мы уделили приведению в порядок дорожной и уличной сети. Установлено свыше 20 км заборов. Решены вопросы и с дворовыми территориями: все они заасфальтированы. Тема ямочного ремонта закрыта на ближайший десяток лет", - отметил Александр Булак.

В центре Ивья к 7 ноября после капитального ремонта будет открыт мост через реку Ивянка.

Рядом с мостом на месте снесенного ветхого жилья появилась площадка с арт-объектами. Преобразилась и набережная пруда. Здесь появилась современная игровая детская площадка, а также крытая площадка с тренажерами на свежем воздухе. В пруду смонтирован фонтан.

Вдоль берега появилась аллея из двух десятков деревянных скульптур, объединенных сказочной тематикой.-0-

Фото Леонида Щеглова