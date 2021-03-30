Более 120 предложений минчан поступило на портал "Зеленый двор вместе"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные власти приглашают жителей Минска присоединиться к весеннему месячнику по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий. Главная цель - преобразить город после зимы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Прежде всего рассчитываем на активное участие трудовых коллективов, общественных организаций и неравнодушных горожан в наведении порядка на территории города. Необязательно дожидаться субботника, можно в любой день выйти и по-хозяйски решить, что нужно сделать, чтобы ваш двор стал таким, каким вы хотите его видеть. Мы приветствуем созидательные инициативы, и жилищные организации всегда готовы помочь добровольцам инвентарем и всем необходимым для уборки и озеленения придомовых территорий", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Для тех, кто хочет высадить во дворе больше растений, реализуется столичный проект "Зеленый двор вместе". С его помощью можно выбрать участок для озеленения, внести свои предложения по поводу мест для посадок. Но благоприятный период для таких работ довольно короткий и завершается, когда на деревьях распускаются почки. Поэтому стоит поспешить с предложениями.

На портал уже поступило более 120 обращений от горожан. По 22 адресам посадки уже произвели: там приживаются 410 саженцев деревьев и 154 кустарника. Во время весенних субботников на придомовых территориях столицы также посадили 805 деревьев и 1,1 тыс. кустов.

До конца апреля на территории минских жилых кварталов появится более 4 тыс. деревьев и 13,1 тыс. кустарников.-0-