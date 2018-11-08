Более 120 старых двухэтажек снесут в Партизанском районе Минска

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 двухэтажек планируется снести в Партизанском районе Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации района.

Реконструкция ожидает кварталы ул. Филимонова - Столетова - Авангардной и Тракторозаводской поселок. Здесь предполагается снести по 62 жилых дома и построить соответственно около 130 тыс. кв.м и 170 тыс. кв.м жилья. Как пояснили в администрации, на эти территории ранее разработаны и утверждены проекты детального планирования, сейчас решаются вопросы застройки участков.

Первые дома в Тракторозаводском поселке начали отселять еще несколько лет назад. Состояние инженерных сетей и зданий в этом районе столицы, а также в границах ул. Филимонова - Столетова - Авангардной требует больших капитальных вложений. В соответствии с генеральным планом Минска стоит задача увеличить жилой фонд на этих территориях.-0-