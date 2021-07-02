Более 120 тыс. жителей Брестской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области более 9% жителей получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в регионе 19 января. На 1 июля были привиты первым компонентом более 120 тыс. жителей области (9,3% населения). Второй компонент получили свыше 80 тыс. человек (6,1%). Среди вакцинированных более 26 тыс. медицинских и фармацевтических работников, свыше 14 тыс. педагогов и воспитателей, около 4 тыс. соцработников и проживающих в учреждениях с круглосуточным пребыванием.

"Продолжается вакцинация тех, кто имеет высокий риск тяжелого течения COVID-19: людей с хроническими заболеваниями, в возрасте 60 лет и старше, - отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - В Брестской области для вакцинации используется "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V" производства Беларуси)".-0-