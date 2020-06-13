Более 1,3 тыс. новобранцев приняли присягу в 72-м объединенном учебном центре

13 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. новобранцев приняли присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов - крупнейшее учебное соединение Вооруженных Сил. Сегодня там присутствовал министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин. Он отметил, что присягу новобранцы приносят в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Убежден, что вы, ребята, достойно примете эстафету, продолжите крепить обороноспособность нашей страны и бережно хранить традиции поколения победителей. Это непростая обязанность. И по силам она только настоящим мужчинам, - обратился к солдатам министр. - Первое время будет непросто: тепличных условий в армии нет. В дальнейшем, пройдя все испытания, возмужавшие и окрепшие, вы станете настоящими защитниками Отечества и будете вспоминать армию, как значимый жизненный опыт". Виктор Хренин поблагодарил родителей новобранцев за "воспитание патриотов, понимающих значимость военной службы для обеспечения безопасности нашей Родины".

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Впервые на церемониях не присутствуют родные и близкие новобранцев. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки. "Отправка в войска происходила без торжественных мероприятий, сегодняшняя присяга проходит тоже без участия родителей, - напомнил министр. - Здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остается очень важным". Виктор Хренин рассказал, что в конце месяца в 72-м ОУЦ планируется открыть медицинское подразделение, оборудованное по всем современным требованиям.

В частях и соединениях по всей стране для родителей организована прямая трансляция на YouTube-канале ВоенТВ, а также в социальных сетях и мессенджерах. Всего клятву на верность Родине сегодня произнесут более 3,4 тыс. призванных на срочную военную службу и службу в резерве.

Как отмечают в Минобороны, наряду с оснащением войск современным вооружением и военной техникой в армии приоритетное внимание уделяется и повышению мотивации служащих. К примеру, отслужившие студенты с рекомендациями из воинских частей получают первоочередное право на место в общежитии, выбор рабочего места при распределении, а также возможность обучаться на подготовительных курсах вузов и ссузов за счет бюджета. Кроме того, указ Президента №209 от 5 июня 2020 года позволяет обладателям рекомендаций без экзаменов поступать в средние специальные учебные заведения и с преференциями - в вузы, на востребованные экономикой специальности. Также они смогут поступать в вузы вне конкурса на специальности профиля "здравоохранение" при наличии среднего специального медицинского образования.-0-

Фото Министерства обороны