Более 1,3 тыс. осенних ярмарок проведут в Гомельской области

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. осенних ярмарок сельскохозяйственной продукции проведут в Гомельской области, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сезон осенних ярмарок уже стартовал. Площадки определены. В этом году в регионе запланировано около 1360 ярмарочных мероприятий, в том числе расширенных ярмарок выходного дня - около 380", - сказал Александр Качан. По его словам, в нынешнем году дополнительно площадки организуют в агрогородках, крупных сельских населенных пунктах.

Свою продукцию на ярмарках представят сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации торговли и общественного питания.

По словам Александра Качана, ярмарки будут идти до тех пор, пока позволит погода.

В главном управлении торговли и услуг добавили, что в минувшем году проведено около 1280 осенних ярмарок, на которых реализовано 5,5 тыс. т сельскохозяйственной продукции.

Александр Качан рассказал и о ситуации с ценами в торговой сети региона. Он напомнил, что на отдельные группы товаров предусмотрено регулирование цен, что определено постановлением Совмина от 23 февраля 2021 года №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости". Плюс есть регулирование со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли. "Но наша экономика достаточно открыта, и происходящие за пределами республики ценовые колебания тоже влияют", - добавил начальник главного управления.

По его словам, в настоящее время по продовольственным товарам область вторая в республике по индексу цен: "То есть у нас уже который год наблюдается один из самых низких индексов цен на эти товары. По непродовольственной группе регион на пятой позиции, по услугам общественного питания - третье место, по услугам - второе".

"Мы отслеживаем ситуацию с ценами и в сопредельных областях России, Украины. Так, у нас на 43% говядина дешевле, чем в Брянской области. Яблоки - на 33%, сметана - на 27%, масло сливочное - на 21%. Если сравнивать с Украиной, то молоко, сахар, масло сливочное, куры у нас также от 25% до 37% дешевле. Однако отдельные овощи, подсолнечное масло, лук, хлеб несколько дешевле в России", - констатировал руководитель.-0-