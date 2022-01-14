Более 1,3 тыс. подростков в Гомельской области получили первую дозу вакцины против COVID-19

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области более 1,3 тыс. подростков от 12 до 17 лет уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В областном центре напомнили, что инфекционные болезни преследуют человека на протяжении жизни, и организм может приобрести иммунитет только двумя способами: переболеть или вакцинироваться. По наблюдениям специалистов, нередко родители стоят перед выбором - делать своему чаду прививки или нет. "Увидев однажды ребенка, больного коклюшем или дифтерией, вопрос о необходимости прививки у родителей даже бы и не возник. В нынешнее время вакцинация детей от COVID-19 приобрела огромную актуальность, ведь они представляют группу риска и могут быть переносчиками инфекции для своих семей, сами того не подозревая. Прививочная кампания детского населения против COVID-19 началась сравнительно недавно, но в Гомельской области одну дозу вакцины уже получили 1309 подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - рассказали в центре.

В целом же, по оценке специалистов, Гомельский регион подходит к иммунизации сознательно. "По данным на 13 января, первым компонентом привиты уже 56% населения области (758 403 человек). Полный курс иммунизации прошли 48% жителей (651 166 человек)", - назвали результаты кампании в центре.

Под пристальным вниманием в период пандемии - беременные и кормящие женщины, ведь они ответственны не только за свое здоровье, но и за здоровье ребенка. Так, в Чечерском районе получили прививку 98% беременных, в Житковичском и Брагинском районах отдали свой голос в пользу здоровья и вакцинировались более 85%.

Чтобы сформировать более высокий уровень защиты, проводится ревакцинация против COVID-19, отметили специалисты. Рекомендуется делать бустерную прививку через шесть и более месяцев после основного курса вакцинации. "Особое внимание людям, которые проживают в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Они одними из первых вакцинировались, а когда пришло время ревакцинироваться, снова отдали голоса в пользу здоровья - уже 70,7%", - добавили в центре.-0-