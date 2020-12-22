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22 декабря 2020, 15:39

Более 1,3 тыс. участников и 200 инициатив - в Гродненской области продолжена работа диалоговых площадок

Виктор Пранюк. Фото из архива
Виктор Пранюк. Фото из архива

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжают работать диалоговые площадки, чтобы сконцентрировать все предложения. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего организовано свыше 50 диалоговых площадок, участие в которых приняли более 1,3 тыс. человек. Поступило более 200 заслуживающих внимания инициатив. Чтобы сконцентрировать все названные во время форумов предложения, областной оргкомитет по подготовке VI Всебелорусского народного собрания решил продолжить работу диалоговых площадок", - сказал Виктор Пранюк.

На диалоговой площадке в Гродно эксперты, специалисты, представители власти, общественных объединений, депутатского корпуса обсуждали вопросы, касающиеся социальной сферы. "Тематика широка - образование, воспитание, медицина, социальная защита, спорт и туризм, работа средств массовой информации. Неудивительно, что именно в этой сфере поступило очень много предложений. И здесь очень важна роль экспертов в оценке той или иной инициативы. Ко всем возможным изменениям в социальной сфере необходимо подходить взвешенно и осторожно", - отметил Виктор Пранюк. Он обратил внимание, что некоторые предложения от Гродненской области рассмотрят на Всебелорусском народном собрании. Впрочем, по некоторым из них уже приняты или принимаются конкретные решения.

Многие заданные на диалоговых площадках вопросы касались жизнедеятельности региона. Например, поднимались вопросы организации питания и перевозки школьников в сельской местности. Такие вопросы решены на локальном - районном или областном - уровне.

Подать свои предложения для рассмотрения могут все желающие. Сделать это можно, в частности, на прямых телефонных линиях в обл- или райисполкоме или обратившись в общественные приемные на базе общественных объединений и профсоюзов. Такая форма обратной связи позволяет поднять локальный вопрос или проблему, например работы какой-либо службы, получить консультацию, ответ или даже конкретную действенную помощь.-0-

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