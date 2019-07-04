Более 130 тыс. человек стали участниками празднования Дня Независимости в Гомельской области

Во время празднования

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 130 тыс. жителей и гостей Гомельской области стали участниками мероприятий ко Дню Независимости, свыше 62 тыс. из них - в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Праздничная программа включала более 50 массовых мероприятий. Во всех районах региона прошли торжественные митинги, шествия, возложения венков и цветов, концерты, реконструкции, конкурсы, ретроспекции.

Более 15 тыс. человек присоединились к республиканской акции "Споем гимн вместе" в областном центре.-0-