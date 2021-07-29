Более 130 тыс. жителей Минской области прошли полный курс вакцинации

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первой дозой вакцины от коронавируса в Минской области привит 172 521 человек, 130 578 из них завершили полный курс. Такие цифры сообщила БЕЛТА заместитель главного врача ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина Миланович.

"Наиболее активно вакцинируются работники организаций здравоохранения - 80,7% медиков Минской области прошли иммунизацию, подтверждая целесообразность и необходимость прививки", - сказала Ирина Миланович.

Особое внимание уделяется лицам старше 61 года и лицам с хроническими заболеваниями, риск осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции у которых значительно выше. Привито 27,1 и 26,9% этих групп населения.

В Несвижском, Столбцовском, Стародорожском, Клецком и Крупском районах больше всего жителей прислушались к советам медиков и проявили личную заинтересованность в формировании коллективного иммунитета. В этих районах более 14,5% уже получили первую прививку. Более 11% населения Клецкого, Любанского, Несвижского, Столбцовского и Стародорожского районов завершили курс вакцинации.

Вакцинация от COVID-19 в области организована во всех центральных районных больницах, Жодинской городской больнице и Минской областной детской клинической больнице. Кроме того, жители сельской местности могут сделать укол на базе врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, куда приезжают выездные прививочные бригады. Также в регионе для вакцинации в сельской местности используются передвижные медицинские комплексы.

Населению предлагают на выбор два препарата: китайский Vero Cell от компании Sinopharm и российский "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").-0-