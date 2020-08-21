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21 августа 2020, 11:57

Более 130 заявлений о пересмотре дел по указу №143 поступило в экономический суд Витебской области

Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 заявлений о пересмотре судебных постановлений о привлечении к субсидиарной ответственности собственников, учредителей и других ответственных лиц организаций, признанных банкротами, поступило в экономический суд Витебской области с момента вступления в силу указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель суда Олег Киенко.

В соответствии с пунктом 23 указа предусмотрена возможность пересмотра судебных постановлений о привлечении к субсидиарной ответственности, принятых по 25 февраля 2018 года, определен также порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Необходимо также учитывать, что пересмотрены могут быть только неисполненные (по состоянию на 26 апреля 2020 года) судебные постановления. Если они исполнены частично, то пересмотр касается неисполненной части, пояснил Олег Киенко.

Из общего числа поступивших заявлений возвращено около четверти, удельный вес прекращенных производством дел составляет около 22%. Для того, чтобы исключить ошибки при обращении в суд, необходимо обратить внимание на ряд аспектов, отметил Олег Киенко. Срок для подачи заявления о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам составляет 3 месяца с момента вступления в силу указа №143. Так как этот срок уже истек, то при подаче заявления необходимо обязательно приложить ходатайство о восстановлении срока с обоснованием причин его пропуска. При оценке уважительности причин пропуска срока будет исключен формальный подход, подчеркнул руководитель суда. В заявлении необходимо указать существенные сведения, относящиеся ко всем участникам процесса и рассмотренному делу.

Также суду необходимо сообщить информацию о взысканных суммах. В любом случае суд будет проверять эту информацию, но ее наличие упростит и ускорит рассмотрение заявления.

Пересмотру подлежат не все решения о привлечении к субсидиарной ответственности. Например, если гражданин осужден за уголовное преступление, а экономический суд установил, что это преступное деяние повлекло экономическую несостоятельность субъекта хозяйствования, то нет оснований для освобождения такого лица от субсидиарной ответственности. Хотя право на обращение в суд сохраняется.

В любом случае гражданам, рассчитывающим на пересмотр судебных постановлений, не стоит поспешно подавать неподготовленные заявления, предостерег председатель экономического суда Витебской области. Пропущенный процессуальный срок может быть восстановлен, все дела, подлежащие пересмотру, будут пересмотрены и лица, которые по действующему законодательству не должны нести субсидиарную ответственность, будут от нее освобождены, подчеркнул Олег Киенко.

За последние 2 года в экономическом суде Витебской области количество рассмотренных дел о привлечении к субсидиарной ответственности сократилось в 8 раз (с 122 в 2017 году до 14 в 2019-м), удовлетворяемость исков снизилась почти в 13 раз (с 113 до 9), а размер взысканной задолженности уменьшился примерно в 32 раза (до Br286 тыс. по итогам 2019 года).-0-

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