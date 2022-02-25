25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 1330 наблюдателей от профсоюзов Гродненской области работают на участках для голосования. Об этом во время брифинга рассказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков, сообщает БЕЛТА.

"Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в проведении голосования по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. О всесторонней поддержке референдума было объявлено на V пленуме Совета ФПБ наряду с принятием декларации и стартом общественной инициативы "Мы вместе - за Беларусь". Одно из основных направлений общественного объединения сегодня - наблюдение за ходом голосования", - рассказал Борис Козелков.

1339 наблюдателей от профсоюзов Гродненского региона работают на всех участках для голосования, чтобы обеспечить общественный контроль за правильностью организации референдума и деятельности комиссий. По их данным, в первые дни досрочного голосования каких-либо проблемных вопросов на участках не возникало. Небольшие шероховатости в работе оперативно устранены.

"Для полного и достоверного контроля за ходом голосования в Минске в штаб-квартире Федерации профсоюзов работает общественный информационный центр. Туда в режиме реального времени, в том числе и из Гродненской области, поступают сведения о том, что происходит на всех участках. Полученные данные центр аккумулирует и передает СМИ и общественности для создания объективной картины республиканского референдума", - поделился Борис Козелков.-0-