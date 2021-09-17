17 сентября, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Более 13,5 тыс. га новых лесов появилось в Гомельской области в январе-августе этого года, сообщил сегодня генеральный директор Гомельского ГПЛХО Юрий Липский на торжественном собрании ко Дню работников леса и 85-летию Ельского лесхоза.

Юрий Липский обратил внимание, что в регионе леса ежегодно прирастают тысячами гектаров, улучшается охрана лесов, защита их от пожаров, развивается и углубляется процесс переработки древесины.

"В этом году лесоводам региона удалось добиться новых вершин в социально-экономическом развитии. За 8 месяцев мы приросли новыми лесами на площади более 13,5 тыс. га. И эта цифра неокончательная: осенью мы еще проложим работу", - сказал гендиректор.

Рубки ухода в молодняках проведены более чем на 9 тыс. га - 106% к аналогичному прошлогоднему периоду. При рубках промежуточного пользования заготовлено около 700 тыс. куб.м древесины.

Увеличен объем лесозаготовок - он составил более 3,5 млн куб.м. В цехах произвели свыше 212 тыс. куб.м пиломатериалов.

"Поставлена продукция на экспорт на сумму $38,5 млн. Это в полтора раза больше уровня прошлого года. Получена рекордная выручка от реализации продукции - более Br380 млн, темп роста 195% к январю-августу 2020-го", - отметил руководитель.

"Сохранение и приумножение лесных ресурсов - главная задача лесоводов Гомельщины", - напомнил Юрий Липский. Он добавил: важно рационально использовать зеленый капитал региона.

Слова поздравлений работникам леса адресовали министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

"Вы подошли к профессиональному празднику в историческом максимуме. За этими цифрами стоит труд большого количества людей", - обратил внимание Виталий Дрожжа. Министр поблагодарил работников за профессионализм, трудолюбие, пожелал новых успехов и свершений.

Геннадий Соловей выразил уверенность, что специалисты лесной отрасли продолжат работу по восстановлению лесного комплекса. "Ведь каждый лесной квартал - это живая экосистема, которая ждет от человека понимания и защиты. По качественному и бережному отношению к лесному богатству судят о цивилизованности страны", - отметил он. Губернатор убежден, что благодаря высокому профессионализму лесоводов, их безграничной любви к родной земле будет сохранено то уникальное богатство, которым природа щедро одарила Гомельский край.-0-