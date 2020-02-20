Более $1,4 млн прямых иностранных инвестиций привлекли в 2019 году в спортотрасль Гомельской области

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более $1,4 млн прямых иностранных инвестиций направлено на развитие спортивной инфраструктуры Гомельской области в 2019 году. Такая информация была озвучена на коллегии управления спорта и туризма облисполкома по итогам работы в прошлом году и задачам на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Задание спортивной отрасли региона по привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе по итогам 2019 года выполнено с темпом роста 142%. Как пояснил начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, фактически задача решена за счет реализации нескольких инвестпроектов. Так, $990 тыс. было направлено на строительство спортивно-оздоровительного центра в Мозыре, более $21 тыс. - на возведение гостиничного комплекса, обустройство инфраструктуры и организацию рыборазведения с оказанием услуг населению по ловле рыбы в деревне Железники Ветковского района. Более $410 тыс. инвестировано на проекты туристической деятельности и услуг в Гомеле и Житковичском районе.

Дополнительно удалось привлечь $163,3 тыс. международной технической и гуманитарной помощи (Германия, Великобритания, Швейцария, Италия).

В областном центре с привлечением инвестиций реализуется проект по строительству теннисных кортов по проспекту Октября.

Для потенциальных инвесторов в регионе готовы предложить немало интересных проектов. К примеру, в 2019 году на Гомельском экономическом форуме были презентованы три предложения в сфере спорта, туризма, отдыха и развлечений. Речь о строительстве ледовой арены в Мозыре, организации производства "Дом на колесах" в Добрушском районе и создании парка аттракционов в Жлобине. На форуме в нынешнем году также будут представлены новые проекты.

На 2020 год Гомельский облисполком поставил задачу для отрасли привлечь прямые иностранные инвестиции на чистой основе в объеме $1 млн.-0-