Более 1,4 тыс. юных гомельчан узнали о "Волшебном эликсире Деда Мороза" на губернаторской елке

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний благотворительный праздник собрал сегодня под сводами купола Гомельского государственного цирка более 1,4 тыс. детей со всего региона, передает корреспондент БЕЛТА.

В ожидании предновогоднего чуда в областной центр прибыли школьники, победители международных, областных, республиканских творческих конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, дети-инвалиды, дети из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, дети-сироты со всех районов области.

Зарядиться позитивом и приподнять настроение ребята смогли еще в фойе цирка - для них организовали конкурсы. Можно было разыграть партию в гигантские шахматы или шашки, создать елочную игрушку-птицу с национальными символами, погостить на крестьянском подворье. Проявившие смекалку и сноровку получили призы. На тематических площадках юные гости областного праздника смогли сделать фото на память.

От имени председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника ребят поздравил его заместитель Владимир Привалов. Он отметил значительные достижения юных гомельчан в уходящем году. "Все результаты свидетельствуют о том, что мы стали еще лучше, достигли новых высот", - подчеркнул он. Юные исследователи, изобретатели, спортсмены, певцы, танцоры сумели заявить о себе и своем родном уголке в области, республике, на международном уровне. Только в творческих конкурсах школьники региона завоевали более 2 тыс. дипломов, порядка 150 из которых - международного уровня. Предмет особой гордости - первое место в республике по итогам централизованного тестирования.

Владимир Привалов пожелал ребятам здоровья, благополучия и чтобы все их мечты сбывались. "А основная задача для нас, взрослых, - сохранить здоровье детей и помочь им развить свои таланты", - заключил он.

Во время мероприятия 10 победителей и лауреатов международных, республиканских и областных творческих конкурсов по эколого-биологическому, туристско-краеведческому, техническому, хореографическому, вокальному направлениям, авторы исследовательских работ получили отдельные подарки.

Награжденные поделились своими сокровенными мечтами. Даниил Царенков из Носовичской средней школы Добрушского района в свои 13 лет - победитель открытых соревнований Витебской области по спорториентированию памяти П.М. Машерова на дистанции "Классика", открытого Кубка Беларуси по спорториентированию, многократный участник международной велоэкспедиции "Атомо-Ход". Заветное желание целеустремленного парня - закрепиться в тройке лучших в республике по спортивному ориентированию в своей возрастной категории.

Девятилетний "мушкетер" Владислав Салук из гимназии №1 Жлобина является призером областного этапа республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся "Калядная зорка", республиканского этапа выставки-конкурса детских художественных проектов "Спрадвечнае заўтра" и конкурса "АрхНовация-2018", дипломантом первенства Беларуси по спортивно-бальным танцам. Талантливый мальчик, сумевший реализовать непростой проект - вырастить тюльпаны зимой, желает всем самого главного - крепкого здоровья.

Юная звездочка-певица из Гомеля Валерия Иванютина - дипломант международного фестиваля искусств "На крыльях лета", победитель фестивального проекта "Звездочет" и других творческих конкурсов мечтает, чтобы в каждой семье все было благополучно.

Специальный подарок от имени губернатора Гомельской области преподнесен семье Гаркуша из Наровлянского района - победителю конкурса "Молодая семья Гомельщины".

После церемонии награждения каждый маленький гость стал обладателем самого зрелищного подарка - представления "Волшебный эликсир Деда Мороза". В калейдоскопе новогоднего шоу соединились поражающие гибкостью и пластикой номера гимнастов и акробатов, удивляющие трюками кошки и собаки, играющие в оркестре и разъезжающие в кабриолете обезьянки, танцующие брейк-данс морские львы, а также бесстрашные каскадеры в "Колесе смелости".

Традиционно в праздничной атмосфере подведены итоги областной акции "Все дети - наши", направленной на оказание помощи детям с особенностями психофизического развития, обучающимся в школах-интернатах, а также детям, воспитывающимся в детских домах. В этом году к акции подключились представители всех управлений и комитетов Гомельского облисполкома, организаций и предприятий. Совместными усилиями для детей удалось собрать Br20 тыс.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси.-0-