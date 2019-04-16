Более 14 тыс. скрининговых исследований проведут для женщин из четырех районов Гомельской области

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 14 тыс. целевых скрининговых исследований планируется провести для женщин из четырех районов Гомельской области. Об этом сообщила журналистам в Гомеле во время пресс-тура заместитель директора Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Анжелика Жарикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Целевой скрининг по раннему выявлению предраковых состояний и онкологической патологии шейки матки проводится в рамках договора международного сотрудничества. В 2018 году под трехсторонним соглашением поставили подписи руководители РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, Белорусского союза женщин и Rotary club Adda Lodigiano (Италия). Белорусско-итальянский проект рассчитан на три года.

За это время по расширенной программе планируется обследовать жительниц Добрушского, Чечерского, Ветковского и Хойникского районов, относящихся к категории пострадавших после аварии на ЧАЭС. "Забор материала для исследований проводится на местах, затем доставляется в наш центр. Оборудование по жидкостной цитологии позволяет с высокой точностью определить состояние шейки матки даже на стадии предрака", - рассказала Анжелика Жарикова. Затем, в зависимости от результатов, согласовывается тактика дальнейших действий.

Для больниц в Добруше и Ветке приобретены кольпоскопы, которые позволяют проводить исследования на местах. Специалисты учреждений здравоохранения прошли стажировку в Италии.

В составе комплексных бригад сотрудники Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека выезжают в районы области. График посещений расписан на год. Специалисты ведут прием не только в райцентрах, но и на ФАПах в отдаленных деревнях и поселках.

Сегодня для участников пресс-тура, организованного Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси, провели ознакомительную экскурсию по отделениям стационара и консультативной поликлиники. В программе двухдневного маршрута - социальные объекты одного из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов - Брагинского, а также Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.-0-