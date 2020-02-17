Более 140 объектов включены в инвестпрограмму Гродненской области на 2020 год

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на сессии Гродненского областного Совета депутатов была утверждена инвестиционная программа региона на 2020 год. В нее включены свыше 140 объектов, проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и благоустройство которых планируется осуществлять за счет областного бюджета, передает корреспондент БЕЛТА.

На объекты строительства в 2020 году из областного бюджета планируется направить около Br133 млн, из которых около Br77 млн - в сферу жилищного строительства.

Свыше Br50 млн будет выделено на объекты социальной инфраструктуры. В частности, продолжится возведение станций обезжелезивания: в 2020 году их планируется построить более 40.

В центре внимания и развитие системы здравоохранения. В этом году средства инвестпрограммы будут направлены в том числе на возведение новой поликлиники в спальном районе Ольшанка в Гродно, реконструкцию комплекса зданий городской клинической больницы №3 Гродно под областной клинический онкологический диспансер, капитальный ремонт и модернизацию хирургического корпуса центральной райбольницы в Лиде.

В инвестпрограмме также предусмотрены средства на строительство детсада и школы в микрорайоне Грандичи в Гродно, капремонт других объектов образования в области.

Планируется строительство теннисных кортов в Гродно и масштабная реконструкция стадиона в Волковыске. Будут финансироваться реставрация и реконструкция значимых историко-культурных объектов, в том числе замков в Гродно и Новогрудке.

На сессии Гродненского областного Совета депутатов были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона в 2019 году, определены задачи на 2020-й. Отмечалось, что большинство из ключевых показателей эффективности было выполнено. В частности, наблюдался спрогнозированный рост заработной платы, серьезно увеличился экспорт товаров и услуг региона, удалось наполнить бюджет региона.

В 2020 году, отметил во время встречи с депутатами председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, повышенное внимание, как и ранее, будет уделяться социальным программам, ремонту и строительству дорог, капремонту жилья, снабжению качественной питьевой водой, обращению с отходами.-0-